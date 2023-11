Sciopero, a Genova corteo con partenza dal Terminal traghetti

Anche a Genova ci sarà una manifestazione per lo sciopero nazionale dei dipendenti pubblici, sanità, trasporti, scuola e università proclamato da Cgil e Uil contro la manovra di bilancio. Domani alle 9 è prevista la riunione di tutti i partecipanti davanti al Terminal traghetti da dove partirà il corteo che si concluderà davanti alla prefettura di Genova.

I lavoratori del porto sciopereranno per 24 ore, nelle scuole di ogni ordine e grado si fermerà per l'intero turno il personale docente e non docente, e all'università per l'intera giornata e stop per tutta la giornata anche per gli sportelli delle Poste e il recapito. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, soggetto alla precettazione che ha ridotto lo sciopero a 4 ore, si fermerà dalle 9,30 alle 13 il personale viaggiante dell'Amt e delle altre aziende di trasporto, dalle 9 alle 13 il servizio di trasporto provinciale, il personale a terra (comprese le biglietterie) dalle 9 alle 13 e dalle 9,30 alle 13 stop anche per la Ferrovia Genova-Casella. Per ferrovie e treni lo stop è dalle 9 alle 13, come per i vigili del fuoco.

Intero turno per sanità pubblica e privata, Genova parcheggi, enti pubblici non economici (come Inps e Inail), ministeri, prefetture e questure, enti locali, terzo settore e igiene ambientale. "Per la prima volta nella storia del nostro Paese viene messa in discussione la proclamazione di uno sciopero generale - sottolinea una nota di Cgil e Uil - e questo viene fatto dal ministro Salvini con motivazioni prive di fondamento".

Per consentire di valutare in anticipo possibili disagi per lo stop, Amt ricorda che all'ultimo sciopero di 4 ore proclamato contestualmente dalla Filt-Cgil e dalla Uiltrasporti a fine 2021 aveva aderito il 46,59% degli operatori di esercizio urbani, il 29,06% degli operatori di esercizio provinciali, il 4,55% degli addetti agli impianti speciali, il 13,33% dei macchinisti della metropolitana e il 22,22% tra il personale viaggiante della ferrovia Genova Casella.



