Scajola, fiori di Sanremo sono una grande opportunità di lavoro

"I fiori di Sanremo sono un'eccellenza ligure nel mondo che offre grandi possibilità di lavoro per i più giovani": lo sottolinea l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola durante un incontro con gli studenti organizzato al festival dell'educazione e della formazione 'OrientaMenti' in corso a Genova. Dall'incontro è emerso che al settore florovivaistico del Ponente ligure manca il 40% degli addetti necessari e le aziende "faticano a trovare giovani interessati a svolgere questo lavoro". "Gli studenti hanno potuto conoscere e confrontarsi con aziende, istituti di ricerca e con il mercato dei fiori per comprendere tutta la filiera florovivaistica del territorio - spiega Scajola - una realtà di enorme rilevanza economica per la Liguria e in particolare per il Ponente, che unisce una tradizione secolare a un presente florido fatto di opportunità di lavoro. Percepire curiosità e interesse da parte dei giovani presenti in sala è motivo di orgoglio. Anche dietro ai fiori di Sanremo c'è un sogno inziale che li ha resi, via via, celebri in tutto il mondo".

"Troppo spesso la floricoltura non viene considerata dai giovani come un'opportunità lavorativa, - segnala l'assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Sara Tonegutti - fondamentale è quindi far conoscere ai ragazzi questo straordinario settore, che voglio ricordare essere la seconda attività produttiva della nostra provincia di Imperia".



