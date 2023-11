Oltre 40mila partecipanti al secondo giorno di 'Orientamenti'

Sono stati oltre 40mila i partecipanti alla seconda giornata di 'Orientamenti', la tre giorni dedicata all'orientamento formativo e professionale in programma ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova fino a domani. Famiglie, studenti e docenti hanno potuto assistere a eventi e approfondimenti, oltre che a incontri con i 'dreamers', personaggi di rilevanza nazionale e internazionale, veri e propri punti di riferimento ed esempi capaci di trasformare con impegno e determinazione, i propri sogni in realtà.

"Anche oggi gli stand e i saloni di 'Orientamenti' hanno registrato un ottimo successo di pubblico - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - È il più grande salone per orientamento e alla formazione dedicato ai giovani che stanno scegliendo la propria strada, cercando di realizzare i propri sogni seguendo i percorsi di studio e lavorativi più adatti, perché gli obiettivi si realizzano con l'impegno e la dedizione".

Tra gli appuntamenti della giornata, quello con il capitano della Nazionale Italiana Calcio Amputati Francesco Messori, con l'allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo e con lo chef Ivan Maniago. Non sono mancanti anche i convegni come 'Passaporto Benessere', progetto dell'ex calciatore, dirigente sportivo e allenatore Beppe Dossena che promuove la cultura dello sport e l'orientamento alla pratica sportiva e alle professioni nel settore. Nel corso dell'evento è stato conferito un riconoscimento per l'impegno nella ricerca all'associazione 'Sofia Nel Cuore', fondata da Sofia Sacchitelli, la giovane studentessa genovese di medicina scomparsa nel marzo sorso a causa di una malattia rara, ed è stato consegnato un premio anche alla giovane promessa del tennis Victoria Lanteri Monaco per i successi sportivi. Tra gli ospiti attesi domani i ministri del Lavoro e dello Sport, Marina Elvira Calderone e Andrea Abodi, con un gran finale a cui parteciperanno Federico Buffa, Olly, Morgan e i Coma Cose.



