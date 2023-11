Liguria fa viaggiare gratis sui treni studenti under 19

Trasporto ferroviario gratuito sui treni regionali in Liguria per gli studenti under 19, introduzione di un abbonamento mensile e annuale con sconti specifici per gli under 26. Sono le misure annunciate dal presidente della Regione Giovanni Toti in vista dell'approvazione definitiva della manovra 2024 da parte del Consiglio regionale. "Una misura mai vista in nessuna regione italiana: in Liguria - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti - dal 2024 i treni regionali saranno gratis per tutti gli studenti fino ai 19 anni. Introdurremo anche un abbonamento mensile/annuale scontato per gli studenti under26".

Le agevolazioni saranno possibili grazie ad una rimodulazione delle tariffe per il Cinque Terre Express: "Gli aumenti riguarderanno esclusivamente i turisti mentre per i residenti sono previsti sconti di almeno il 50% sugli abbonamenti", commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e Augusto Sartori, assessore regionale ai Trasporti e al Turismo.

Nello specifico, il documento stilato da Regione Liguria insieme a Trenitalia intende tutelare ;cittadini e Comuni con nuove risorse; da investire sul territorio. I fondi per la gratuità dedicata agli under 19 sono a valere su un lieve aumento delle tariffe del Cinque Terre Express per i turisti sulla base dell'andamento dei picchi di domanda. ;Blocco degli aumenti sugli abbonamenti mensili e annuali per tutto il 2024.





