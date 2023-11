La Città Metropolitana al lavoro per la mobilità sostenibile

Mobilità alternativa alle auto, sviluppo del trasporto pubblico locale, "mobilità dolce". Per raggiungere questi obiettivi la Città Metropolitana di Genova è al lavoro per aggiornare il Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums). La commissione consiliare competente della Città Metropolitana di Genova si è riunita oggi per fare il punto della situazione del programma elaborato in collaborazione con il comune di Genova e icomuni del territorio metropolitano.

"La fase di aggiornamento del Pums 2019, che si concluderà entro la fine del 2023 - ha detto Claudio Garbarino, consigliere metropolitano delegato al trasporto pubblico locale - individua nuovi interventi come l'estensione della linea metropolitana, il prolungamento dello SkyMetro, il rafforzamento del trasporto pubblico locale su gomma, con gli assi di forza della val Polcevera, del levante cittadino, del Tigullio Rapallo-Sestri Levante, lo sviluppo del TPL via mare". Il piano pone l'accento sul trasporto pubblico locale "ViaMare", un progetto che intende collegare via mare il levante e il ponente metropolitano al centro cittadino e che ipotizza un collegamento con la Città Metropolitana di Nizza. Tra gli altri interventi, il prolungamento della metropolitana fino a Sestri Ponente, San Martino e Bolzaneto, l'estensione dello SkyMetro in Val Bisagno fino a Prato. Previste anche reti ciclabili per finalità turistiche e sportive. Per raggiungere l'obiettivo di una città più moderna e vivibile, ha spiegato ancora Garbarino, "sarà necessario sviluppare anche nuovi sistemi di sharing mobility (scooter, bike e car sharing elettrico)".

Il Pums indica come obiettivo il completamento dell'elettrificazione della flotta del trasporto pubblico, anche in ambito extraurbano, e l'acquisto di nuovi bus elettrici.

Altri interventi sono la conferma della riorganizzazione di nodi critici (Caricamento - Cavour, Dante - Piccapietra, Galata - Colombo, Quadrilatero), la realizzazione del tunnel Santa Margherita Ligure-Portofino, la viabilità di collegamento est-ovest di media cornice genovese e la viabilità di collegamento tra le valli Trebbia e Aveto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA