Grave incidente stradale a Genova, auto sfonda una ringhiera

Scontro tra due auto in via Pra' nel ponente di Genova intorno alle 13, a causa dell'impatto una delle vetture ha sfondato la ringhiera che separa le carreggiate finendo su alcune automobili in sosta. Quattro le persone ferite di cui una ricoverata in codice rosso all'ospedale San Martino.

Coinvolti tre uomini di 40, 45 e 70 anni e una donna di 62 anni. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con varie almbulanze, i vigili urbani, oltre ai vigili del fuoco. La donna insieme al settantenne e al quarantenne sono stati portati in codice giallo negli ospedali di Voltri e Villa Scassi. Il più giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino. La sezione infortunistica sta verificando le cause dell'incidente.



