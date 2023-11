Ex Ilva, D'Alò 'paradossale trattativa segreta e attesa del Cda'

"All'incontro a Palazzo Chigi con tutti i capi di gabinetto l'atteggiamento del governo è stato quello di dire di voler scoprire le intenzioni dell'investitore il 23 novembre. Sappiamo di una trattativa segreta in atto tra Fitto e ArcelorMittal: un governo che fa una trattativa e dall'altra parte chiede di voler scoprire le intenzioni durante l'assemblea dei soci è paradossale. Siamo in una situazione in cui il socio pubblico di minoranza mette le risorse ma le fa gestire in modo capestro e inaccettabile dal socio di maggioranza privato". Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Fim Cisl Valerio D'Alò al termine di una assemblea dei lavoratori all'interno dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano.

"Chiediamo chiarezza - ha aggiunto D'Alò -: dopo un anno di proclami da parte del ministro Urso dello Stato in maggioranza ciò che si sta verificando è tutt'altro. Abbiamo già vissuto un accordo segreto, quello di marzo 2020 tra Conte e ArcelorMittal, che è stato un disastro per i lavoratori, per l'amministrazione straordinaria e tutto il mondo di Ilva. Non accetteremo un'altra trattativa segreta che porti gli stabilimenti alla chiusura".

Sono intervenuti anche Armando Palombo delle Rsu Fiom, Fabio Ceraudo della Usb e Maurov Rinotti della Uil Genova.



