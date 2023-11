Anche in Liguria Giornata Colletta Alimentare il 18/11

Anche la Liguria si sta preparando per la 27° giornata nazionale della Colletta Alimentare in programma sabato 18 novembre, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare. Si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare. In Liguria tutti gli alimenti raccolti nei 425 punti di vendita coinvolti saranno distribuiti a 372 organizzazioni partner convenzionate come mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d'ascolto, unità di strada, che sostengono circa 65.800 persone sul territorio. "La Colletta Alimentare è un gesto semplice, ma importante - afferma Gabriella Andraghetti, presidente del Banco Alimentare della Liguria -. Invitiamo la cittadinanza a partecipare e speriamo di poter dare tutti insieme un aiuto concreto a chi è in difficoltà".

Sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all'iniziativa è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it.

Cona la Colletta Alimentare la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco.



