Uomo ucciso a coltellate a Genova, fermato il fratello

Un uomo di 68 anni di origini marocchine, Mohamed Chawki, è stato fermato dagli uomini della squadra mobile di Genova perché sospettato di aver ucciso a coltellate il fratello, Amed Chawki, 54 anni, trovato ferito a morte nella sua abitazione in via dei Pescatori, nel quartiere della Foce.

Chawki era morto in serata all’ospedale dove era stato trasferito in codice rosso dal 118.

Secondo quanto appreso, a chiamare i soccorsi è stata una vicina di casa dell’uomo che ha sentito una lite animata e delle urla. Quando si è affacciata sul ballatoio ha visto Amed accasciato a terra e un uomo fuggire per le scale. Il presunto omicida si trova ora in Questura dove è sottoposto a interrogatorio.

