Scuola, migliaia di studenti aprono il festival 'OrientaMenti'

Oltre 50 testimonial, 130 espositori, in un'area di 4.000 metri quadri, con 256 eventi in programma e decine di migliaia di studenti attesi già da oggi fino al 17 novembre: sono i numeri della 28/ma edizione del festival dell'educazione e della formazione 'OrientaMenti' inaugurata oggi ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova. Ad aprire la manifestazione dedicata ai 'Dreamers', i sognatori, un'esibizione di Sofia Raffaeli, campionessa mondiale di ginnastica ritmica, esempio di sportiva che con impegno, talento e dedizione, è riuscita a trasformare i propri sogni in realtà.

Tra i principali testimonial della prima giornata l'editore Urbano Cairo, i giornalisti Enrico Mentana e Mauro Crippa, la dirigente sportiva e d'azienda Evelina Christillin, oltre al ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

"Dedicare il festival ai 'sognatori' è una scelta che ho sinceramente apprezzato perché con questa consapevolezza ho affrontato il tema dell'orientamento come attività permanente e personalizzata, non mero marketing scolastico", sottolinea il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Raccontiamo e spieghiamo ai giovani come costruire i propri sogni - commenta il governatore Giovanni Toti - Il festival è intitolato al 'sogno' che vuol dire anche fatica, scelta, impegno per realizzarlo". "OrientaMenti si conferma anche quest'anno un appuntamento importante per i giovani e le loro famiglie - dichiara il sindaco Marco Bucci -. Il nostro Paese ha bisogno dei giovani, della loro voglia di fare, del loro entusiasmo, della loro freschezza, delle loro idee, delle loro energie. Le conoscenze che apprenderanno sui libri, e le professionalità che acquisiranno sul posto di lavoro, daranno un contributo decisivo allo sviluppo futuro della nostra economia e soprattutto della nostra comunità". L'evento è organizzato da Regione Liguria tramite l'agenzia Alfa in collaborazione con l'Università di Genova, l'Ufficio scolastico regionale, le Camere di commercio di Genova e delle Riviere, l'Anci, il Comune di Genova, la Città metropolitana di Genova, il sistema 'Iefp' e sistema 'Its'.





