Migranti, lavoro e mafia in agenda nuovo prefetto Genova

La questione migranti, la criminalità organizzata, le problematiche del lavoro a partire dalla sicurezza dei lavoratori e le vertenze aperte come quella dell'ex Ilva. Sono queste le sfide che attendono il nuovo prefetto di Genova Cinzia Teresa Torraco, ex prefetto dell'Aquila, sfide che, ha detto, "sono già nella mia agenda".

Il suo arrivo a Genova coincide con lo sciopero generale di venerdì 17 novembre. "Sono stati assicurati i servizi minimi essenziali - ha detto -, e c'è forse la possibilità di una precettazione. Se non si riuscirà a garantire i servizi essenziali saremo costretti a procedere" ma non nei trasporti quanto probabilmente negli ospedali. "Ispirata al dialogo" tra istituzioni "e all'ascolto" delle istanze del territorio, il prefetto ha sottolineato come già dai primi incontri abbia constatato "tanta collaborazione e cooperazione".

Infine a chi le ha chiesto come preferirebbe essere chiamata nel rispetto della declinazione di genere ha risposto sorridendo: "Non ne faccio una questione di genere. Ci sono colleghe che preferiscono la parola prefetto, altre prefetta. Si può trovare una soluzione intermedia e potrebbe essere 'signora prefetto'" .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA