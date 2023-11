Italia Viva Liguria, governo non distolga fondi da Terzo Valico

"È inaccettabile che il Governo pensi di destinare altrove le risorse del Pnrr necessarie al completamento del terzo Valico dei Giovi. E' inaccettabile che si interrompa un cantiere giunto a più di metà del suo operato".

Lo ha detto Eugenio Musso, presidente di Italia Viva Liguria, che lancia una petizione dal titolo 'Non si deve interrompere il cantiere del Terzo Valico dei Giovi' per chiedere al governo Meloni una "immediata retromarcia sulla possibilità di destinare altrove i fondi del Pnrr dedicati al completamento del valico".

Se la decisione fosse confermata "contraddicendo a un impegno preso di completare l'opera nel 2026, si metterebbe in dubbio la sopravvivenza stessa del cantiere e dell'intera opera - ha detto Musso -, perché reperire nuove risorse oggi è un'ipotesi che non ci consente di essere certi delle reali volontà del governo di portarla a termine". Musso ha ricordato l'importanza per la Liguria e non solo dei collegamenti con l'Europa attraverso il valico dei Giovi. "Non possiamo accettare che un'infrastruttura così fondamentale rischi di essere bloccata quando i lavori hanno già portato al 70% della sua realizzazione. Per noi liguri la distrazione dei fondi dai cantieri del terzo valico e i successivi ritardi potrebbero essere fatali e lo testimoniano le difficoltà dei giorni d'oggi per chi deve spostarsi in Liguria".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA