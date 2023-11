Incidente sul lavoro in un cantiere nautico, un ferito

Grave infortunio sul lavoro in un cantiere navale di Santa Margherita Ligure (Genova) nel tardo pomeriggio. Un operaio di 50 anni stava lavorando ad una barca in rimessaggio in via Dogali quando per cause in via di accertamento c'è stato un improvviso movimento dell'imbarcazione che lo ha travolto. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Rapallo ed il personale del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso per diversi traumi. Non sarebbe in pericolo di vita.



