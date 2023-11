Bankitalia, meno mutui casa e più credito al consumo in Liguria

Il forte rialzo dei tassi di interesse nella prima metà del 2023 ha frenato la domanda di nuovi mutui per l'acquisto dell'abitazione e le richieste delle famiglie si sono ridotte dello 0,9% in Liguria. L'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia sull'economia della Liguria sottolinea il dato dopo aver spiegato che nello stesso periodo i finanziamenti di banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici hanno rallentato complessivamente dello 0,3% rispetto al primo semestre 2022. Si sono ridotti appunto i mutui, con le nuove erogazioni che hanno raggiunto il livello minimo degli ultimi cinque anni, mentre continua invece ad aumentare il credito al consumo (+5,6% alla fine di giugno) che ha contribuito a sostenere la spesa delle famiglie in un contesto di alta inflazione, e soprattutto destinato all'acquisto di automezzi: le immatricolazioni di autovetture sono aumentate quasi del 20% nei primi nove mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, anche perché, ricordano ancora dalla sede genovese di Banca d'Italia, sono state superate le difficoltà del 2021 e 2022 a reperire componenti per le auto, come i microchip, quindi chi aveva programmato un acquisto è riuscito a concretizzarlo.

Per quanto riguarda il credito alle imprese, la domanda di nuovi prestiti bancari nei primi sei mesi dell'anno è calata dell'8,1% a causa, oltre all'innalzamento dei tassi, dell'inasprimento delle condizioni di accesso al credito, un calo che è stato più marcato per le imprese medio-grandi e si è accentuato ad agosto (-9,2%).



