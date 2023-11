Bankitalia, in Liguria traffico marittimo -5% nel primo semestre

Il traffico merci dei porti liguri di Genova, La Spezia e Savona-Vado nel primo semestre dell'anno è calato del 5% rispetto ai primi sei mesi del 2022 e i traffici containerizzati in particolare sono diminuiti del 7,1% "riflettendo soprattutto la debolezza delle importazioni". Lo sottolinea il documento di aggiornamento congiunturale dell'andamento dell'economia in Liguria illustrato oggi da Banca d'Italia.

"Il trasporto marittimo, uno dei settori peculiari del nostro territorio, purtroppo in questa fase registra una flessione che è strettamente collegata ad un andamento molto fiacco dei commerci internazionali" sottolinea Daniela Palumbo, direttrice della sede genovese della Banca d'Italia.

"Le previsioni di andamento dei flussi commerciali internazionali per il 2023 sono di una crescita molto modesta, + 0,8% a livello globale, se confrontiamo il dato con il +5,3% del 2022 ci rendiamo conto di quanto sia stato forte il rallentamento dei traffici a livello internazionale che si sono ribaltati anche sulle dinamiche regionali" aggiunge Davide Revelli responsabile divisione analisi e ricerca economica della sede di Genova della Banca d'Italia.



