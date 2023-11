Bankitalia, in Liguria occupati crescono più che nel Nord Ovest

Nel primo semestre del 2023 il numero degli occupati in Liguria è cresciuto del 3,7% rispetto ai primi sei mesi del 2022, un tasso superiore a quello del Nord Ovest (+1,7%) e dell'Italia (2%). Lo rileva l'aggiornamento congiunturale sull'economia della Liguria realizzato dalla sede di Genova della Banca d'Italia e presentato questa mattina, riportando i dati dell'Istat.

La crescita è stata più marcata per la componente femminile (8,2%) e i lavoratori indipendenti (6,5%). Il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5%. Le assunzioni nei primi sei mesi sono state 90.802 a fronte di 60.324 cessazioni, quindi 30.478 assunzioni "nette" che sono aumentate soprattutto nel comparto turistico e del commercio e sono salite soprattutto le posizioni a tempo indeterminato (5.351 contro le 4.511 del primo semestre 2022) e in apprendistato (2052 contro 1.657) a fronte di una leggera diminuzione di quelle a tempo determinato (23.075 contro 23.407) che restano comunque le più numerose. In calo la cassa integrazione e le domande di Naspi.



