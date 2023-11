Bankitalia, 'economia Liguria ancora in crescita ma rallentata'

"L'economia della Liguria nei primi nove mesi del 2023 ha continuato a crescere ma in misura contenuta e con andamenti differenziati fra i settori.

Analogamente a quanto osservato a livello nazionale, dopo la crescita dello scorso anno e del primo trimestre 2023, a partire dal secondo trimestre si è registrato un rallentamento proseguito poi anche nei mesi successivi. Quindi è un'economia che cresce ma in rallentamento". Daniela Palumbo, direttrice della sede di Genova della Banca d'Italia sintetizza così l'analisi congiunturale presentata questa mattina.

Una situazione di rallentamento in un quadro nazionale e internazionale di incertezze legate alla debolezza del quadro congiunturale globale e all'evoluzione delle tensioni geopolitiche, dall'Ucraina a Israele.

Costruzioni e turismo sono i settori che hanno dato il contributo più importante alla crescita. L'espansione nel settore edile, pur rallentando ha registrato un aumento delle ore lavorate quasi dell'8% nei primi sei mesi, grazie alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione e alla prosecuzione dei lavori per le grandi opere infrastrutturali (con 5,3 miliardi di euro, fra Pnrr e Pnc, oltre 3.500 euro pro capite a fronte della media nazionale di 2.100). I flussi turisti sono aumentati (4,1% a fine agosto) anche se in misura inferiore al 2022, trainati dalla componente estera che è cresciuta in maniera più significativa (+12%) ed è cresciuto il numero di passeggeri in transito nei porti liguri tornando a superare i livelli pre Covid.

Per quanto riguarda le imprese industriali nei primi tre trimestri hanno aumentato l'attività grazie soprattutto al contributo fornito da quelle che operano su commessa. Su 113 aziende con almeno 20 addetti interpellate da Bankitalia, sono state più numerose quelle che hanno segnalato un aumento di ore lavorate, quasi metà ha dichiarato un fatturato in aumento e un terzo ha registrato una riduzione, quattro quinti prevedono di conseguire un utile nel 2023. Se le stime nazionali di Banca d'Italia sul Pil sono molto basse, 0,7% per il 2023 e 0,8% per il 2024 "per la Liguria non potrà discostarsi molto" sottolinea Barbara Palumbo.



