Al Ducale di Genova l'arte iconica di Artemisia Gentileschi

Dal 16 novembre all'1 aprile 2024, nei saloni dell'Appartamento del Doge di Palazzo Ducale di Genova si trovano alcuni tra i maggiori capolavori di una delle artiste più potenti della storia, dalla vita appassionante, ricca di colpi di scena, fallimenti e successi straordinari.

'Artemisia Gentileschi - il coraggio e la passione' è il titolo della mostra dedicata al 'pittore-donna' del Cinquecento, iconico esempio di tenacia e genialità, donna dalla vita tutt'altro che facile, segnata dalla prematura scomparsa della madre, dal contesto sociale che non le permette di affermarsi come pittrice, fino al traumatico stupro. Ma, nonostante ciò, Artemisia è capace di emergere attraverso il suo indiscutibile talento artistico e il suo coraggio trasmettendo, attraverso le eroine protagoniste dei suoi quadri, il suo desiderio di riscatto e di affermazione all'interno di una società in cui le donne hanno un ruolo sottomesso e dove la pittura è una pratica raramente concessa al sesso femminile.

La sua figura e i suoi dipinti hanno segnato così profondamente la storia dell'arte italiana che risuonano ancora prepotenti nel nostro tempo. Tra le opere esposte 'Giuditta e Oloferne', della Fondazione Carit di Terni, e 'Giuditta e la sua ancella con la testa di Oloferne' , del Museo di Capodimonte, entrambe opere di grande potenza evocativa accostate e messe a confronto con la famosa Giuditta e Oloferne del padre Orazio Gentileschi, proveniente dai Musei Vaticani.

La mostra, a cura dello storico dell'arte Costantino D'Orazio, propone un percorso suddiviso in 10 sezioni dove sono raccolti oltre 50 capolavori, è promossa e organizzata da Arthemisia con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova e Regione Liguria e rientra nell'ambito delle iniziative di Genova Capitale Italiana del Libro 2023.



