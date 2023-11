A Elisabetta Pozzi la Croce di S.Giorgio della Regione Liguria

L'attrice Elisabetta Pozzi è la prima donna premiata con la Croce di San Giorgio d'oro, la massima onorificenza della Regione Liguria istituita nel 2006.

Gliel'ha consegnata il presidente della Regione Giovanni Toti sul palco della Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova davanti alle centinaia di giovani presenti all'inaugurazione del salone dell'educazione e della formazione Orientamenti. "Regione Liguria ha deciso di premiare Elisabetta Pozzi perché non solo ha fatto della sua vita un sogno ma l'ha interpretata sul palcoscenico e ha formato tanti sogni del futuro. I giovani della tua scuola - ha detto rivolgendosi alla Pozzi - sono gli aspiranti attori sognatori di ieri che ci faranno sognare domani. Calvino diceva che le città future sono già contenute in quelle presenti, come gli insetti nella crisalide, quanti altri tuoi allievi presenti in questa sala ci faranno sognare nel futuro".

Pozzi ha annunciato l'intenzione di voler organizzare proprio "una maratona di attori su Calvino a Palazzo Ducale di Genova nei prossimi mesi. Nella nostra scuola abbiamo accolto anche due ragazzi ucraini, che si sono inseriti perfettamente e l'anno prossimo si diplomeranno - ha detto Pozzi -. Loro sanno perfettamente che cosa significa per me il teatro: il teatro è uno strumento di libertà, di emancipazione, è qualcosa che consiglio, quando i giovani mi chiedono come orientarli, dico loro che è la professione più bella del mondo".



