Vela: alla Marina militare italiana il 'Nastro Rosa Tour veloce'

E' l'equipaggio della Marina Militare composto da Andrea Pendibene e Andrea Trani ad aggiudicarsi la vittoria della 3^ edizione del "Marina Militare Nastro Rosa Tour Veloce", la regata più lunga del Mediterraneo con 1492 miglia nautiche no stop da Venezia a Genova, con un tempo di 8 giorni, 20 ore, 8 minuti e 55 secondi.

I dieci equipaggi, provenienti anche da altre nazioni, e le dieci barche Beneteau Figaro 3 sono partiti da Venezia il 5 novembre navigando lungo lo stivale, attraversando il canale di Sicilia, per arrivare a Genova, capitale Europea dello Sport 2024, dopo una decina di giorni. La premiazione avrà luogo a Genova il 16 novembre alle 16 presso il Salone Blu dell'Acquario, alla presenza del sottosegretario alla Difesa Senatrice Isabella Rauti, del sindaco di Genova Marco Bucci, del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello e del Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto.

Il "Marina Militare Nastro Rosa Tour Veloce" nasce per valorizzare il brand Marina Militare attraverso la vela e per dar vita a una regata d'altura lunga e competitiva, di respiro internazionale. Si tratta di una manifestazione sportiva con l'imprimatur della Marina Militare che, con il suo vessillo, la sua storia, è simbolo nel mondo delle antiche e prestigiose tradizioni della marineria italiana. Durante la regata le imbarcazioni hanno infatti veleggiato nelle vicinanze delle città che furono le quattro Repubbliche Marinare, in ossequio alla vocazione marittima del Paese. Il 17 novembre le imbarcazioni del "Marina Militare Nastro Rosa Tour Veloce" accompagneranno la partenza per il giro del mondo del catamarano 'Lo Spirito di Stella' che vede a bordo militari con disabilità delle Forze Armate italiane e straniere per il Progetto 'WoW - Wheels on Waves" 2023-2025.



