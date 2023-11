Turismo, Portofino Coast sarà a Venezia al Mice Trade Show

Una rappresentanza del Consorzio Portofino Coast con Meet in Liguria sarà presente al Mice Trade Show 2023, che si terrà a Venezia da domani al 17 novembre.

Organizzato da Eureka Mice International, è l'evento annuale dove i maggiori fornitori di destinazioni italiane incontrano acquirenti provenienti da tutto il mondo interessati all'Italia - spiega una nota - come location per i loro eventi più esclusivi.

"Tre giorni di workshop, incontri e networking nel corso dei quali - prosegue la nota - Meet in Liguria, il consorzio di organizzazioni private che promuovono l'offerta Mice della nostra regione, sostenuto da Agenzia In Liguria e dalla Regione Liguria, presenterà il nostro territorio come destinazione ideale per occasioni di prestigio".

"La Liguria - prosegue la nota -- è stata invitata a partecipare al nuovo panel della manifestazione intitolato 'What a Maverick Life!: Experience out of the ordinary', al quale prenderà parte insieme al Consorzio di tutela del Basilico Genovese d.o.p.

L'appuntamento è per giovedì 16 novembre alle Procuratie Vecchie di piazza San Marco. Meet in Liguria, Consorzio Portofino Coast e il Consorzio di tutela del Basilico Genovese d.o.p., con il programma 'Assaggia la Liguria', avranno occasione di presentare peculiarità della regione Liguria e proposte esperienziali esclusive, in particolar modo lo spettacolo Pesto! Un racconto ligure, la lezione-spettacolo realizzata dal Teatro del Piccione, voluta e coordinata dal Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP in collaborazione col Consorzio di tutela dell'Olio Riviera Ligure d.o.p., Enoteca Regionale della Liguria col patrocinio della Città Metropolitana di Genova"



