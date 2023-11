Toti incontra il nuovo prefetto, "disponibili a dialogo costante"

"Da parte mia e di tutta la Giunta regionale do il benvenuto al nuovo prefetto di Genova, la dottoressa Torraco, augurandole buon lavoro per questo prestigioso incarico. Rinnovo la disponibilità della Regione a cooperare con un dialogo costante, nel rispetto delle reciproche funzioni, nell'interesse della collettività e nella continuità del lavoro svolto dai suoi predecessori". Queste le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che oggi ha incontrato Cinzia Teresa Torraco, nuovo prefetto di Genova. Un ringraziamento per il lavoro svolto anche a Renato Franceschelli, che lascia la guida della Prefettura genovese per l'incarico di capo Dipartimento dei Vigili del fuoco a Roma: "Una persona di grande professionalità - conclude Toti - che ha messo al servizio di Genova la sua esperienza e che continuerà certamente a farlo anche in sede nazionale".



