Spezia incontra D'Angelo per affidargli la panchina

Luca D'Angelo si avvicina alla panchina dello Spezia, che nelle prossime ore comunicherà l'esonero del tecnico Massimiliano Alvini. E' stata una giornata di trattative con l'entourage dell'allenatore abruzzese, al momento sotto contratto con il Pisa, per limare i dettagli del contratto. In serata atteso un incontro tra il direttore tecnico dei liguri Eduardo Macia, l'amministratore delegato Andrea Gazzoli e lo stesso D'Angelo, che ha già dato ampia disponibilità a guidare i bianchi, attualmente terzultimi in classifica in serie B.



