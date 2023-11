Spezia, accordo con D'Angelo, domani la firma

Luca D'Angelo sarà il nuovo allenatore dello Spezia. In serata trovato l'accordo con il tecnico abruzzese, che prenderà il posto di Massimiliano Alvini con il compito di salvare una squadra che è oggi terzultima in classifica. Il contratto sarebbe sulla base di una durata fino a giugno con rinnovo automatico fino al 2025 in caso di salvezza.

Si lavora adesso per la composizione dello staff, con almeno tre collaboratori che arriverebbero dalla precedente esperienza al Pisa. E proprio dal Pisa, D'Angelo dovrà liberarsi prima di apporre la firma sul nuovo contratto, epilogo che avverrà domani. Contemporaneamente sarà ufficializzato l'esonero di Alvini, reduce da una sola vittoria in 13 partite. Domani pomeriggio la squadra si ritroverà per la ripresa degli allenamenti.



