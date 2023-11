Silver economy forum, a Genova si discute di 'silver age'

"Genova e Savona sono le città più longeve di un'Italia che, dopo il Giappone, è il paese più longevo al mondo. Questo spiega bene il perché il nostro territorio esprima un buon modo di vivere con eccellenze a livello di cura. Noi siamo qui per raccontare cosa c'è di buono e come si può vivere bene questa parte dell'età". È questo, per la presidente Daniela Boccadoro Ameri, il punto di partenza del Silver Economy Forum che vedrà confrontarsi, fino al 16 novembre, esperti, studiosi e imprese che affronteranno molti temi: dalla salute al sociale, dall'urbanistica al tempo libero, tutti declinati verso la realtà degli over 65. "Puntiamo sia sugli aspetti di natura economica che su quelli sanitari, legati soprattutto al tema dell'invecchiamento sano - sottolinea Alessandro Bonsignore presidente Ordine Medici e del Comitato scientifico -, un progetto che vede Genova e la Liguria come riferimento a livello nazionale. È chiaro che in una regione come la nostra, con molte persone anziane, che ha qualche difficoltà logistica diventa importante immaginare soluzioni che possano permettere alle persone di essere supportate negli anni della vita nei quali sono meno autosufficienti. In parallelo, però, si apre anche la partita della prevenzione per che le patologie che contraddistinguano la silver age e per consentire a più persone possibile di viverla in modo sano". Ma la peculiarità del forum è anche quella di non essere dedicato solo agli addetti ai lavoro. Oltre alle conferenze su medicina, tecnologia, domotica, intelligenza artificiale, invecchiamento attivo, turismo, tempo libero, cucina, infatti, ci sono molte altre iniziative dedicate alla popolazione senior, che vanno dai test di controllo gratuiti ai corsi di primo soccorso, dalle lezioni di yoga a un hackathon rivolto agli studenti dell'Università di Genova per lo sviluppo di un software a supporto delle persone anziane e dei loro caregivers.



