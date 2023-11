Sanità, se fondi ripartiti per età a Liguria +150 milioni l'anno

Se le risorse del governo destinate alla sanità fossero ripartite in base al peso dell'età la Liguria avrebbe una somma aggiuntiva di 150 milioni l'anno. È questa, infatti, la stima che il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi che ha presentato nel corso del suo intervento al Silver Economy Forum in corso a Genova.

"La spesa ambulatoriale di un 80enne è quattro volte superiore a quella di un 50enne e quella farmaceutica addirittura sei volte tanto - ha ricordato Ansaldi - ma nel decidere quanto stanziare alle diverse regioni, oggi non si tiene conto di questo incremento di spesa legato al variare dell'età, mentre per la spesa ospedaliera viene considerato solo al 50%". L'età media dei pazienti, infatti, ha un impatto diretto sulla spesa sanitaria di una regione e le analisi elaborate da Alisa, basate sui dati ministeriali, mostrano che con una più corretta e coerente pesatura sull'età, la Regione Liguria nel 2022 avrebbe ricevuto circa 150 milioni in più dal fondo nazionale per la sanità.



