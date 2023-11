Ruote nella Storia di Aci nel Golfo del Tigullio

Domenica 12 novembre, un'altra tappa di Ruote nella Storia nella Provincia di Genova. Grazie al patrocinio del Comune di Rapallo e di Santa Margherita Ligure, il raduno di ACI Storico e Automobile Club d'Italia ha offerto agli equipaggi presenti un viaggio tra le meraviglie del Golfo del Tigullio. La manifestazione si è tenuta grazie all'organizzazione dell'Automobile Club di Genova, presieduto da Carlo Bagnasco e diretto da Raffaele Ferriello, che ha potuto contare anche sulla collaborazione del Veteran Car Club Ligure.

"Evento importante in una location rinomata come Rapallo che, tra l'altro mi trova protagonista in quanto sindaco di questa città - ha sottolineato il presidente dell'Automobile Club di Genova - Oggi sono numerose le macchine presenti a questo evento che potrei definire dalla duplice valenza. In primo luogo a livello turistico ricettivo, in quanto anche come sindaco posso dire che è motivo d'orgoglio avere della splendide macchine qui in esposizione. In secondo luogo, come presidente di AC Genova e appassionato di auto storiche, sicuramente sono orgoglioso anche del livello legato al motorismo storico ed in particolare a queste vetture restaurate in modo eccezionale. In un momento così particolare per la mobilità del futuro, vedere da dove siamo partiti, e quindi con ACI Storico e le vetture d'epoca, è importante anche per vedere quanto e come cambia la mobilità".

La giornata del 12 novembre ha visto, dopo il raduno a Genova, la partenza verso le strade di Nervi, Recco e Ruta fino a Santa Margherita dove i partecipanti hanno potuto visitare il Covo di Nord-Est. Il viaggio è poi proseguito in direzione Rapallo, località che si affaccia nel Golfo del Tigullio. "Un successo che è andato al di là delle nostre aspettative - ha tenuto a precisare il direttore di AC Genova, Ferriello - abbiamo avuto un overbooking e quindi ci siamo trovati a gestire tante persone, ma siamo orgogliosi della riuscita di questa giornata".

Tra i modelli presenti all'evento, anche una Salmson Val 3 GS del 1927, una Lancia Aurelia B del 1950, una MG TD del 1952, una Porsche 356 del 1955 e una Jaguar modello 34 del 1964 di proprietà di AC Genova.



