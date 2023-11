Ligabue a Sestri Levante per la mostra fotografica di Iotti

Luciano Ligabue è arrivato oggi a Sestri Levante per visitare la mostra allestita a Palazzo Pallavicini e a lui dedicata dal fotografo personale Jarno Iotti.

Dopo uno sguardo agli oltre 70 scatti presenti alla mostra, che raccontano la storia della sua carriera, tra concerti, backstage e momenti privati, il cantautore è stato accompagnato dal sindaco Francesco Solinas e dall'assessore agli Eventi e Turismo Giuseppe Ianni, alla scoperta del centro storico e in Baia del Silenzio.

"Siamo davvero felici di aver ricevuto la visita a sorpresa di una delle rockstar più seguite e amate in Italia da ormai trent'anni - ha detto Ianni -. Ligabue, uno dei più grandi e apprezzati protagonisti della storia musicale di questi decenni, che con le sue canzoni ha davvero segnato il nostro tempo, insieme a tutta la band e ai suoi collaboratori, è venuto a Sestri Levante a visitare la città, che è stata apprezzata per la sua autenticità e bellezza. Il rocker ha reso omaggio a Jarno Iotti che, con la sua mostra, in prima nazionale, ha condiviso con i tantissimi fans e curiosi istantanee inedite del musicista.



