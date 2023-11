Genoa: infortuni per Bani e De Winter, Ekuban sta meglio

Ripresa degli allenamenti al Signorini per il Genoa di Alberto Gilardino reduce da tre giorni di riposo in seguito al successo di venerdì sera contro il Verona.

Il tecnico ha guidato un gruppo ridotto, complici i sette nazionali assenti, Malinovskyi, Puscas, Dragusin, Vasquez, De Winter, Fini e Kutlu, e gli infortunati tra cui Retegui e Messias. A questi si è aggiunto anche il difensore Bani, costretto ad uscire anzitempo venerdì sera per una distrazione muscolare al quadricipite della gamba destra come evidenziato dagli accertamenti odierni.

Infortunio anche per De Winter che era rimasto in campo dopo un colpo al volto. Per il difensore belga, al momento in ritiro con l'under 21 del proprio paese, si tratta di una frattura al setto nasale, Il giocatore sarà operato per ridurre la frattura e giocherà poi con una maschera protettiva.

L'altro elemento sostituito per problemi fisici, l'attaccante Ekuban, non ha invece riportato lesioni muscolari ed ha ripreso regolarmente il lavoro.



