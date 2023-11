Centrale Enel Spezia, Pd denuncia la perdita dei fondi Pnrr

"La Regione Liguria conferma che il nuovo management di Enel, nominato dal Governo Meloni, ha appena fatto perdere un investimento da 13,7 milioni del Pnrr per produrre idrogeno verde nell'ex centrale termoelettrica della Spezia". Lo denuncia il consigliere regionale e segretario ligure del Partito Democratico Davide Natale dopo aver presentato un'interrogazione sul tema in Consiglio regionale.

"Un regalo del governo di destra, che in un battito di ciglia cancella le prospettive di rilancio di un'area per decenni asservita ai combustibili fossili - lo definisce Natale -. Ribadiamo la necessità di creare qualcosa di importante per l'intero sistema Paese in quel distretto, che non può essere oggetto di interesse solo per gli stakeholder locali".

"Sono 74 ettari di respiro internazionale, una delle aree industriali più importanti d'Italia del cui destino a oggi non sappiamo nulla vista la segretezza del protocollo sottoscritto dall'azienda con il Comune della Spezia. - aggiunge Natale - Enel non può trattare La Spezia come fosse una merce e il consiglio regionale deve stare al fianco della città in questa rivendicazione".



