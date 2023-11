Carlo Felice Genova, sindacati spaccati sullo sciopero

Si complica la situazione al Carlo Felice in vista della prima del 'Werther' di Massenet prevista per venerdì prossimo con la direzione di Donato Renzetti e la regia e le scene di Dante Ferretti. Nel pomeriggio, infatti, si è verificata una spaccatura fra i sindacati. Motivo dell'agitazione,il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto da una ventina d'anni. "Il Coordinamento delle Fondazioni Lirico Sinfoniche Fistel e Cisl riunitosi oggi - si legge in un comunicato delle rsa Opera Carlo Felice e delle Segreterie Regionali Fistel e Cisl Reti Liguria - considerata la situazione e l'esito dell'incontro di ieri con Anfols, nonostante le numerose criticità emerse nel dibattito interno, con grande senso di responsabilità accoglie la richiesta di sospensione degli scioperi proclamati fino al giorno 20 novembre. Evidenziamo però che, in assenza di positive e concrete risposte alle richieste avanzate, si riprenderanno le iniziative di lotta".

Semaforo verde, dunque, ma subito dopo è arrivata la dichiarazione di sciopero della Fials (riunita in assemblea) che si è aggiunta a quella già comunicata nei giorni scorsi dallo Snater: insufficienti sono considerate le proposte della controparte, in considerazione soprattutto del lungo periodo di vacanza contrattuale: "Il mancato rinnovo protrattosi per oltre un ventennio - si legge nella nota della Fials - ha causato un'erosione significativa del potere d'acquisto dei salari dei lavoratori, quantificabile al 40%".



