Cadavere trovato nel greto di un torrente nel savonese

Un cadavere avvolto in un telo blu è stato trovato da due passanti nel primo pomeriggio lungo il greto di un corso d'acqua nei pressi di via Tagliasacchi a Ceriale (Savona). Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che ne hanno constatato il decesso e le forze dell'ordine, intervenute poco dopo, hanno avviato le indagini per stabilire le cause della morte. Sul posto sono presenti i carabinieri, la polizia locale e la Scientifica.

Secondo le prime informazioni, il corpo è stato trovato avvolto nel telo e, a giudicare dalle sue condizioni, si trovava in quel punto da diverso tempo. I carabinieri stanno ascoltando gli abitanti della zona per raccogliere eventuali testimonianze utili alle indagini. Non è escluso che possa trattarsi di un clochard.



