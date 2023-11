Assonautica, "sostegno a shipping per decarbonizzare"

Giovanni Acampora, presidente di Assonautica italiana, Si.Camera e Camera di commercio di Frosinone e Latina è intervenuto in difesa dello shipping e dell'intero sistema mare a Bruxelles. In occasione della sesta edizione dello "European parliament of enterprises 2023", dedicato a energia, competenze e commercio, ha parlato delle sfide nel binomio energia sostenibile e sistema mare, sottolineando il rischio, già paventato dagli armatori, che l'applicazione all'armamento della direttiva Ets, il sistema di scambio delle quote di emissione di anidride carbonica metta a rischio la competitività del settore. "Ci troviamo di fronte al paradosso - ha detto Campora - per cui, nonostante lo shipping rappresenti la modalità di trasporto più sostenibile per unità di merce trasportata, sarà la prima a dover pagare l'Ets, il sistema di scambio di quote di emissioni di gas effetto serra. E lo è ancora di più in considerazione del fatto che, al momento, non esistono combustibili e tecnologie disponibili in concreto per sostituire i carburanti fossili. Non è possibile, inoltre, che tale provvedimento, applicato solo a livello europeo, possa mettere a rischio la competitività di un settore che, come noto, si misura sui mercati globali". Secondo Acampora è necessario intervenire "con maggiore forza finanziaria e politica su energie rinnovabili nel mare e con il mare, attraverso i sistemi offshore; energia e connessioni nella dimensione underwater; ricerca di nuovi combustibili green per sostenere le imprese dello shipping nell'oneroso percorso di decarbonizzazione, peraltro appesantito da discutibili tassazioni".



