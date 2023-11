Aeroporti, D'Amico sarà il nuovo direttore generale a Genova

Il nuovo direttore generale dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova dal prossimo 18 dicembre sarà Francesco D'Amico, attuale chief commercial & marketing officer dell'aeroporto di Catania. Lo ha nominato il consiglio d'amministrazione dello scalo che si è svolto oggi durante il quale il presidente Alfonso Lavarello ha comunicato l'accettazione dell'incarico.

"Il nuovo direttore generale è stato scelto a conclusione di un attento iter selettivo ad evidenza pubblica che ha coinvolto oltre 30 candidati con specifiche esperienze maturate nell'ambito dell'aviazione commerciale", spiega l'aeroporto in una nota.

Laureato in Economia e Commercio, D'Amico ha costruito tutta la sua carriera lavorativa in più compagnie aeree ed aeroporti.

A Catania, quinto aeroporto italiano per volume di traffico con oltre 10 milioni di passeggeri nel 2022, ha ricoperto incarichi di sempre crescente responsabilità nelle funzioni operativa e commerciale fino al ruolo di chief commercial & marketing officer.

D'Amico "ha condiviso l'importante sfida di rilancio dell'aeroporto di Genova in un contesto competitivo ma potendo contare su ritrovate sinergie commerciali e sull'importante supporto della comunità imprenditoriale, degli azionisti e delle istituzioni", commenta Lavarello.

"Nell'accettare questa importante sfida lavorativa, ringrazio il presidente e tutto il consiglio di amministrazione per la fiducia, - dichiara D'Amico - assicuro che il mio impegno sarà orientato a migliorare i servizi aeroportuali e la connettività aerea, consapevole del valore che, questa essenziale infrastruttura, oggi in piena trasformazione, ha per Genova e la Liguria".



