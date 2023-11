Vicino esonero Alvini, si cerca accordo con D'Angelo

L'avventura del tecnico Massimiliano Alvini sulla panchina dello Spezia terminerà nelle prossime ore. Entro domattina il club annuncerà l'interruzione del rapporto con l'allenatore toscano, scelto nel giugno scorso per costruire un nuovo ciclo vincente a seguito della retrocessione in serie B arrivata dopo tre stagioni in massime serie. Fatale per Alvini il deficitario andamento in classifica: una sola vittoria in 13 partite e terzultimo posto in classifica. La prima scelta per la successione è Luca D'Angelo, sotto contratto con il Pisa, con cui sono stati avviati i primi dialoghi. La squadra tornerà ad allenarsi mercoledì in vista del prossimo impegno di campionato sul campo della Sampdoria dopo la sosta per le nazionali.



