M5S, in manovra Liguria bene Dote sport e animali affezione

"Sulle misure previste nel 2024 ci sia consentito di esprimere a caldo soddisfazione per un paio di misure che rispecchiano in pieno le idee del M5S. Penso alla Dote Sport, la proposta di legge promossa dal MoVimento 5 Stelle Liguria, e poi subito sottoscritta da tutti i colleghi di Pd, Lista Sansa e Linea Condivisa, vede oggi una sua reale messa a terra. Si va finalmente nella direzione giusta: allargare la platea. Penso poi agli animali da affezione: bene la gratuità della prima visita dal veterinario per i proprietari di animali d'affezione e in relazione all'Ise. Tuttavia, si poteva fare di più… e il cashback per ottenere direttamente sul proprio conto corrente le detrazioni delle spese veterinarie e dei farmaci, se effettuate con pagamento elettronico, poteva aiutare più famiglie". Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi commentando la manovra di bilancio presenta dal presidente ligure Giovanni Toti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA