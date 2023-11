Liguria fa manovra da 7 miliardi, asili gratis per redditi bassi

Vale 7 miliardi la manovra finanziaria per il 2024 approvata oggi dalla giunta della Regione Liguria. Fra i punti chiave sostegno alla crescita, alla competitività, al merito e più aiuto alle famiglie, a partire dalla scelta di garantire gli asili nido gratis per tutti i figli delle famiglie con Isee fino a 35 mila euro, che interesserà circa 22mila famiglie. Inoltre negli asili verrà inserita la sperimentazione dell'insegnamento di una lingua straniera, l'inglese, attraverso la formazione degli insegnanti, su base volontaria. Per quanto riguarda lo sport è previsto l'aumento del sostegno all'attività sportiva dei ragazzi grazie alla "dote sport" che stanzia 2 milioni di euro per il 2024. Tra le principali voci di spesa del bilancio 2024 ci sono 4,27 miliardi di euro per la sanità, 342 milioni per i trasporti, circa 140 milioni per lavoro e formazione professionale, 116 milioni per i servizi sociosanitari e gravi disabilità, 218,5 milioni per il sostegno allo sviluppo economico e alla competitività, oltre a 81,5 milioni per la diversificazione delle fonti energetiche. In particolare in tema di sanità si prevede anche un intervento per tagliare le liste di attesa.

"Prosegue il grande lavoro che stiamo portando avanti da tempo per migliorare la vita dei cittadini e supportare lo sviluppo delle attività imprenditoriali - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Viene anche rafforzata in modo significativo la risposta ai bisogni sanitari dei liguri, con investimenti per oltre 50 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa anche attraverso i privati convenzionati. Risorse che si aggiungono al poderoso piano di investimenti che stiamo mettendo a terra per le Case e gli Ospedali di Comunità attraverso il Pnrr e per realizzare i nuovi ospedali, come il Felettino della Spezia o l'ospedale unico di Taggia".



