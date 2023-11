Garibaldi(Pd),tanti annunci ma manovra non valuta ricadute tagli

"Vedremo il dettaglio della manovra nei prossimi giorni, ma pare che, come sempre, ci siano molte promesse, con investimenti annunciati e che ritornano per la quinta volta ed elementi che non ci fanno ben sperare rispetto al futuro. Toti finalmente si è accorto che esistono le liste d'attesa e dopo otto anni annuncia 50 milioni per ridurle, risorse che sembrano andare principalmente ai privati, non per rafforzare il pubblico. Negli scorsi due anni ne sono stati spesi altrettanti senza risultati, visto il fallimento del Piano restart". Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi commentala manovra annunciata oggi da Toti.

"Non si comprende che impatto avrà sulla Liguria il taglio nazionale del governo alla sanità, ai fondi sulla disabilità, ai trasporti e che misure intende mettere in campo la Regione su questo. Per non parlare di Pensioni, sanità, scuola, lavoratori pubblici, un taglio enorme sui redditi medio bassi su cui non c'è ad oggi una misura regionale. Anzi sparisce, finora, l'intervento sull'Irpef degli scorsi anni, seppur insufficiente.

Sugli asili nido verificheremo l'impatto e l'efficacia nella discussione, perché oltre all'accesso, servono investimenti per realizzarne di nuovi - aspetto che il Governo ha rinviato. Come sempre Toti annuncia, ma non risolve" ha concluso Garibaldi.





