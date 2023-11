Centi, criminalità presente in modo profondo nel Ponente

"La maxi operazione antimafia di stamane accende ancora una volta i riflettori sulla presenza pervasiva della criminalità organizzata in Liguria, in particolare nella provincia imperiese. L'eccellente lavoro delle Forze dell'ordine e della Magistratura, che ringrazio per il loro operato, non basta, però, per combattere in modo efficace questo fenomeno; tutti noi, a partire dalle istituzioni, abbiamo il dovere di prendere maggiore consapevolezza della situazione, ammettendo la radicata presenza della criminalità organizzata sul nostro territorio per riuscire a trovare le misure utili a sconfiggerla in modo definitivo, anche dal punto di vista culturale". Lo ha detto il presidente della Commissione Regionale Antimafia della Liguria Roberto Centi commentando l'operazione che stamane ha portato all'arresto di 26 persone nella provincia di Imperia.

"I numeri di questa operazione spiegano quanto la criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista sia presente in modo profondo nella realtà del Ponente ligure - spiega Centi - 26 arresti, il coinvolgimento di ragazzi minorenni affiliati ai clan, oltre 56 episodi di reato, quasi un milione di euro sequestrato, 6 immobili e 39 terreni sequestrati in tutta Italia, la maggior parte dei quali in Comuni in provincia di Imperia".

Nel congratularsi per l'operazione con i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, del Gico, dello Scico, del Reparto Operativo Aeronavale di Genova e della magistratura, Roberto Centi aggiunge: "mentre ancora animiamo un dibattito surreale sull'uso o meno delle intercettazioni telefoniche scopriamo che i mafiosi utilizzano già criptofonini in grado di creare una rete indipendente e software simili a Whatsapp". "Questo, come ha rimarcato anche il procuratore di Napoli Nicola Gratteri - conclude Centi - ci fa capire quanta strada ci sia ancora da fare per combattere la criminalità organizzata con ogni mezzo a disposizione".



