Camera commercio, nuovo corso pmi su transizione energetica

Parte oggi il nuovo corso per le pmi genovesi promosso dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio, con il supporto tecnico di Ire Liguria, sul tema della transizione energetica. Il corso prevede 5 lezioni da 2 ore e 30 minuti ciascuna, una volta a settimana fino al 13 dicembre, per un totale di 12 ore in modalità online su piattaforma Zoom. Il programma prevede cinque moduli tenuti da docenti esperti selezionati da Ire Liguria sulla sostenibilità e la transizione ecologica, sulle diagnosi energetiche, il business plan energetico e le soluzioni di efficientamento energetico e sulle tecnologie che possono essere applicate alla transizione energetica. Il quarto modulo prevede un focus sulle comunità energetiche e rinnovabili mentre il quinto è più progettuale con casi studio e laboratori.

"Con Ire abbiamo formalizzato una collaborazione che durerà nel tempo - ha detto il segretario generale di CamCom Maurizio Caviglia -, che non riguarda solo questo corso ma anche attività di consulenza e promozione degli strumenti che le nostre piccole imprese potranno utilizzare per affrontare al meglio questo importante momento di transizione". Le aziende iscritte al corso e partecipanti al progetto Energy Efficency 4 Sme avranno una premialità nel punteggio, che permetterà di rientrare tra le cinque aziende che riceveranno un audit energetico frequentando almeno 4 Moduli su 5. Le imprese partecipanti al percorso formativo potranno anche svolgere il nuovo assessment SUSTAINability per avere una valutazione su quanto l'azienda è tecnologica e innovativa rispetto alle 3 principali dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale e di governance. Verrà poi restituito un report con possibili spunti operativi di miglioramento. Informazioni sul sito della Camera di Commercio.





