Brunetto, Piano sociosanitario Liguria approvato in Commissione

"La II Commissione regionale Salute e Sicurezza sociale ha dato parere favorevole al nuovo Piano sociosanitario della Liguria, che è stato promosso anche dal Ministero della Sanità". Lo ha annunciato il consigliere regionale della Lega e presidente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

"Si tratta di un provvedimento atteso da tempo che si pone l'obiettivo di riorganizzare la sanità regionale qualificandone ulteriormente le buone pratiche e accrescendo l'assistenza e i servizi per gli utenti della nostra comunità. Dopo il proficuo lavoro e questo fondamentale passaggio in Commissione, avvenuto al termine di un lungo e completo ascolto delle varie realtà del territorio, il nuovo Piano sociosanitario dovrà essere esaminato e votato in consiglio regionale martedì 21 novembre" ha aggiunto Brunetto.



