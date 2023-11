Spezia si salva al 91', Alvini a rischio esonero

Lo Spezia pareggia in casa contro il fanalino di coda Ternana solo grazie a un'autorete a tempo scaduto e parte la protesta dei tifosi nei confronti di squadra e società. Ennesima brutta prestazione della squadra di Massimiliano Alvini, che rischia seriamente l'esonero nelle prossime ore dopo una striscia di due punti in tre partite.

Prima, durante e dopo il match, i tifosi della Curva Ferrovia hanno contestato i direttori tecnici Macia e Melissano e l'allenatore da loro scelto, lanciando fumogeni in campo. La partita ha vissuto di poche azioni manovrate. I gol nel primo tempo da azione di calcio d'angolo con Casasola (32') e Bertola (36'). Ancora un colpo di testa da corner per il secondo vantaggio ospite con Diakitè (67'); pareggio finale su autorete di Capuano (91').



