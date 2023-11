Spezia contestato, l'ad "riflessioni in corso su Alvini"

"Ci confronteremo con la proprietà e decideremo con lucidità nei prossimi giorni. A oggi non c'è stata alcuna riflessione, ci prendiamo il nostro tempo.

Chiaramente non siamo contenti, capiamo i tifosi e l'umore dell'ambiente". Sono le parole di Andrea Gazzoli, amministratore delegato dello Spezia calcio, che chiudono una serata molto complicata per il club ligure. Prima il pareggio acciuffato al 90º grazie a un'autorete contro l'ultima in classifica, la Ternana, e poi la contestazione dei tifosi. Circa 150 ultras assiepati ai cancelli dello stadio hanno chiesto un confronto con la dirigenza a partita terminata. Bersaglio in particolare il direttore tecnico Macia e il direttore sportivo Melissano, grandi sponsor di Alvini.

"La società e io siamo rispettosi dei ruoli, ci sono valutazioni che sono state svolte da chi deputato nell'area tecnica - ha detto Gazzoli -. Nessuno voleva arrivare a questo punto. È evidente che il rendimento non sia sufficiente". La sensazione è che il destino di Alvini sia comunque segnato.





