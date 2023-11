Paita (Iv), il governo non pensa alla ferrovia Pontremolese

"Il governo non sta pensando alla linea ferroviaria Pontremolese come invece fa con il Ponte sullo Stretto. Ma la Pontremolese è una priorità assoluta per il nord Italia". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, in un'intervista al Secolo XIX.

"Oggi la linea ferroviaria Pontremolese - sostiene Paita - è al punto in cui l'abbiamo lasciata noi. Non faccio una opposizione pregiudiziale, ma dopo un anno c'è il dovere di fare un bilancio di ciò che è stato fatto: niente di niente".

"Ricordo che se si sono fatti passi avanti sul raddoppio della Pontremolese e sulla Galleria di Valico nella precedente legislatura - dice ancora la senatrice - si deve all'impegno della Commissione trasporti e del Parlamento. Chiederò al governo un punto sullo stato di avanzamento del progetto, mi metterò in contatto con Rfi e chiamerò a raccolta il mondo portuale".



