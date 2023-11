Regione Liguria, Viale torna tra eletti in Consiglio regionale

L'ex vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale tornerà a ricoprire la carica di consigliere regionale in quota Lega dopo che il genovese Alessio Piana è stato designato quale nuovo assessore allo Sviluppo economico della Giunta Toti.

Viale nel 2020 si candidò alle elezioni regionali nella provincia di Genova risultando la prima dei non eletti in quota Lega nel capoluogo ligure e rimase anche fuori dalla nuova Giunta Toti. Alessio Piana ottenne 2.821 voti, seguito da Sandro Garibaldi con 2.640 e da Viale con 1.788 voti.



