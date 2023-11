Regione Liguria, per Piana il Terzo Valico è priorità numero uno

"La priorità 'numero uno' per la Liguria sul tema delle infrastrutture è sicuramente il completamento del Terzo Valico, che dev'essere davvero prossimo, senza dimenticare la realizzazione della Gronda autostradale nel Ponente di Genova, il potenziamento della rete ferroviaria ligure e la nuova diga del porto di Genova". Sono le 'priorità infrastrutturali' indispensabili alla Liguria indicate al Governo dal nuovo assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana intervistato dall'ANSA.

Tra gli altri nodi da sciogliere l'industria: "affronteremo con la massima attenzione, com'è stato fatto fino a oggi, le situazioni di realtà industriali strategiche come Ansaldo Energia, Acciaierie d'Italia o Piaggio Aerospace. - ribadisce Piana - Realtà fondamentali per la nostra Regione, i tavoli e i dossier sono aperti, c'è un'interlocuzione costante con il Governo, cercheremo di dare risposte con un dialogo costante con i lavoratori per il mantenimento dei livelli occupazionali in Liguria".

"Sono sicuramente grato al segretario regionale del partito Edoardo Rixi, a tutto il direttivo della Lega Liguria, al presidente della Regione Giovanni Toti e tutti i consiglieri regionali. - aggiunge - Cercherò di fare del mio meglio per dare continuità all'ottimo lavoro svolto fino a oggi da Andrea Benveduti, con il quale continueremo a collaborare anche in funzione dell'importante ruolo che andrà ad assumere nell'ambito di Ansaldo Energia".



