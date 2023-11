Pallanuoto: Pro Recco alza al cielo la nona Supercoppa Europea

La Pro Recco alza al cielo la nona Supercoppa Europea e centra il sesto grande Slam della sua storia. La vittoria contro gli ungheresi del Vasas per 18-10 nella piscina di Chiavari vale il decimo trofeo consecutivo, una striscia record iniziata con la Champions League del giugno 2021 a Belgrado.

Dentro questi due anni e mezzo di competizioni dominate ci sono anche i frutti del lavoro sui baby, testimoniato dalla presenza di Giglio Rossi, rapallese classe 2004, cresciuto proprio nel settore giovanile biancoceleste e il più giovane tra i 26 in acqua.

Nella serata di gloria in una piscina 'Ravera' esaurita già da due giorni, hanno brillato le stelle di Cannella e Zalanki, in gol sei volte, in una formazione priva di capitan Ivovic e del suo vice, Di Fulvio, entrambi infortunati.

"Davvero una bella prestazione, abbiamo dimostrato di essere forti e non è sempre facile in una partita secca - commenta il tecnico Sandro Sukno -. Complimenti ai ragazzi ma anche al Vasas, abbiamo gestito bene la partita nonostante i problemi che hanno avuto diversi giocatori tra infortuni e influenza. Abbiamo alzato la tensione in questi dieci giorni e siamo stati pronti fin da subito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA