Maltratta e violenta la convivente, arrestato a Genova

Un uomo ecuadoriano di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Genova per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni e tentata estorsione contro la propria convivente. L'uomo in stato di ebbrezza l'ha minacciata e aggredita al fine di costringerla ad avere rapporti sessuali.

Al netto rifiuto della donna è iniziata la violenza sessuale con l'uomo che si è persino finto pentito per quanto accaduto, salvo poi chiederle un bonifico di 400 euro come condizione per lasciarla definitivamente in pace. La donna è riuscita a fuggire di casa e a contattare immediatamente il 112.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova sono accorsi sul posto e hanno assistito la donna che li stava aspettando chiusa all'interno della propria autovettura. Il compagno è stato quindi rintracciato e bloccato nell'abitazione della donna e condotto in stato di arresto in carcere. La donna è stata ricoverata al pronto soccorso con diversi traumi e una prognosi di 20 giorni.



