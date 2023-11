Emergenza idrica nell'imperiese, Regione stanzia 300mila euro

Per risolvere la crisi idrica in provincia d'Imperia la Regione Liguria ha stanziato 300mila euro, che permetteranno di completare gli interventi strutturali urgenti in programma per scongiurare l'interruzione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile".

La somma servirà anche a coprire le spese sostenute da Province, Comuni e gestori di tutta la Liguria per l'approvvigionamento idrico di acqua potabile in emergenza mediante l'utilizzo di autobotti.

"Regione Liguria insieme ai Comuni ha dovuto impegnare numerose risorse per andare incontro alle realtà maggiormente colpite dalla crisi idrica - ricorda l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone -, un fronte emergenziale che ha flagellato tutta Italia specialmente nel periodo estivo".





