Corteo in piazza a Savona per ribadire 'no' al rigassificatore

Un migliaio di persone ha dato vita oggi a Savona alla terza manifestazione pubblica di protesta contro il trasferimento del rigassificatore Golar Tundra dal porto di Piombino alle acque antistanti Vado Ligure, nel savonese. La manifestazione è stata organizzata dal Coordinamento no rigassificatore, cui aderiscono oltre 50 soggetti tra associazioni, movimenti e partiti. Tra i manifestanti il sindaco di Savona Marco Russo, i sindaci di Quiliano e Carcare, nel savonese, una rappresentanza della Cgil, e alcuni rappresentanti dell'opposizione in Consiglio regionale.

"Questo progetto è innanzitutto lacunoso, come sta emergendo ogni giorno, a dimostrazione della fretta e della superficialità con cui è stato messo a punto, evidentemente per assecondare esigenze diverse da quelle tecniche ed energetiche - ha detto il sindaco di Savona Marco Russo dal palco -. Ma non è solo una problema di lacunosità: questo progetto è sbagliato in radice.

Non è un impianto emergenziale, come era stato pensato nel '22, ma è un impianto di medio-lungo periodo ed è un impianto incompatibile con il disegno di sviluppo che faticosamente, lentamente ma con assoluta determinazione il comprensorio savonese sta portando avanti. La nostra compattezza, la nostra determinazione, la nostra lucidità, la nostra capacità di analizzare i contenuti del progetto, la nostra capacità di giocare di squadra, ognuno agendo secondo il ruolo che ricopre ma tutti con il medesimo obiettivo - ha concluso Russo -, devono fare capire al commissario e al premier che stanno sbagliando.

Devono indurre il governatore della Liguria a ricordarsi che rappresenta il territorio ligure e che il Governo sta sbagliando".



